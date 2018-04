Gugu fala do Power Couple e dispara sobre patrulha do politicamente correto: - Acho exagerado

21/04/2018 | 12:11



A partir da próxima terça-feira, dia 24, o público conhecerá uma nova faceta de Gugu Liberato. É que ele comandará a terceira temporada do Power Couple, reality de casais da Record que ganha uma roupagem totalmente diferente. Em encontro com jornalistas na última sexta-feira, dia 20, o apresentador falou sobre o desafio:

- É tudo diferente. Em todos os programas que eu fiz, eu participei da criação do formato. Aqui não, eu sou só o apresentador, apesar de ter dado algumas ideias e colaborações, principalmente nas provas.

Com edições diárias e semanalmente apresentado ao vivo, o programa se torna ainda mais competitivo e promete fortes emoções. E de emoção, Gugu entende, porém garante que dependerá dos participantes tornar o reality mais puxado para o sentimental:

- A gente só tira a emoção quando ela existe. Vai depender muito das circunstâncias que eu vou encontrar dos casais. No começo acho que não, é tudo festa. Mas conforme as semanas vão passando, e os nervos vão ficando à flor da pele, acho que aí sim dá para sentir se o casal vai render alguma emoção.

Além de mudanças na estrutura da casa, nas regras e nas dinâmicas da atração, o apresentador também se mostrou bastante focado em trazer sua própria identidade para o reality e confessou que não assistiu às fitas das temporadas anteriores para não se influenciar:

- A gente acaba vendo o trabalho que o Justus fez brilhantemente, diga-se de passagem, mas eu não quero trazer nada, que tudo seja eu mesmo. Acho que não precisa ficar comparando, eu vou fazer do meu jeito. Quando eles me chamaram aqui ano passado, para falar com os participantes de A Fazenda, eu não segui protocolo nenhum, fiquei à vontade. Então eu tenho dito isso, eu preciso me movimentar, ficar mais perto dos participantes, conversar, mostrar. Eu acho que o dia a dia vai levar minha própria característica.

Falando em A Fazenda, o apresentador descartou as possibilidades de apresentar a próxima edição. Mas é por uma boa causa: ele estará no comando de uma nova atração também dirigida por Rodrigo Carelli, com formato original, porém ambos fizeram mistério sobre o conteúdo do programa:

- É algo nunca visto antes na televisão. Bem grandioso.

Filhos

A renovação de Gugu com a Record foi demorada, e o apresentador confessou que não pensava em comandar um programa como o Power Couple, mas que foi convencido quando viu as mudanças de infraestrutura da produção e a possibilidade de não ficar fechado dentro de um estúdio, já que a terceira temporada terá plateia nas edições ao vivo, transmitidas sempre às terças-feiras. Mas outra cláusula negociada entre as partes foi a possibilidade de Gugu ficar com os filhos, que moram nos Estados Unidos, pelo menos uma vez por mês:

- Eu não abro mão de estar com os meus filhos, então armamos um jeito de eu ir para lá na quinta e voltar na terça. Acabou ficando um pouco apertado para eles [a equipe do programa], mas eu realmente preciso ficar com a minha família.

Pai de João Augusto, de 16 anos de idade, e das gêmeas Sofia e Marina, de 14, Gugu conta como é ser pai de filhos adolescentes:

- É complicado, eles estão na fase da aborrecência. Não é fácil, tem que ser rigoroso sim. Muitas vezes eles não têm noção de alguns perigos, das amizades. Então eu sou um pai bastante rigoroso, mas mais pra frente eles vão reconhecer isso.

Voltando às origens

Apesar de ser um novo desafio, Gugu terá a oportunidade de estar em contato com algo que ele tem bastante experiência: as provas divertidas entre os casais. O apresentador já comandou game show como o Passa ou Repassa, além de competições dentro do Domingo Legal, e garantiu que seu bordão Valendooo não vai faltar no Power Couple. Porém, ele reconheceu que alguns quadros de seus programas nos anos 90, como a Banheira do Gugu e o concurso da Garota Molhada, seriam impensáveis no dia de hoje e disparou sobre a patrulha do politicamente correto dos tempos atuais:

- Eu acho que torna a criatividade, a liberdade, um pouco contidas. Não só para apresentadores, mas humoristas sofrem muito com isso, e eu acho que é exagerado. Não sei até onde vai isso.