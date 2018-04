Um símbolo da região

Do Diário do Grande ABC



Ser metalúrgico por muito tempo foi um dos sonhos de boa parte dos moradores do Grande ABC. As grandes empresas multinacionais que se instalaram na região sempre pagaram bons salários e concederam benefícios jamais oferecidos por outras categorias profissionais.

No entorno das indústrias, trabalhadores ganharam seu sustento, construíram suas famílias, educaram filhos e obtiveram muitas outras conquistas. Entretanto, o segmento sempre foi amplamente sensível às oscilações da economia. E quando é afetado pela crise, diminui o ímpeto das linhas de produção. O que, consequentemente, resulta na necessidade de menor número de pessoas para operar as máquinas.

Hoje, Dia do Metalúrgico, este Diário divulga estudo feito pelos sindicatos que mostra, entre 2013 e 2017, a extinção de 46,6 mil postos de trabalho nas firmas do segmento. Significa que, na média, 25 pessoas por dia receberam a carta de dispensa ou, em uma conta ainda mais aproximada, que a cada hora houve um corte.

O metalúrgico é o trabalhador símbolo do Grande ABC. Entretanto, nos cinco anos que compreendem o levantamento que serve de base para a notícia, teve sua base reduzida de 143,6 mil para 97 mil operários. Efeito dos graves problemas que o Brasil enfrentou e que estagnou a economia.

Agora, que o pior parece ter passado, a produção acelerou o ritmo novamente e anúncios de contratações já aparecem em uma ou outra fábrica. Claro, ainda longe do ideal.

Para que sejam retomados os números favoráveis é necessário que ocorra ação firme e constante de todos os setores. Principalmente que o governo federal destrave de uma vez o Rota 2030, programa de incentivos fiscais. As multinacionais esperam por isso desde o início do ano para que possam planejar suas estratégias. A demora vai fazer com que investimentos tomem outros rumos.

