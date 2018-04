Rússia diz que inspetores partiram para Douma para investigar ataque químico

21/04/2018 | 10:46



O Ministério de Relações Exteriores da Rússia, disse neste sábado que uma equipe de inspetores internacionais de armas químicas partiu para a cidade síria de Douma, local de um ataque de armas químicas que provocou uma retaliação com mísseis realizado pelos EUA, Reino Unido e França.

A equipe da Organização para a Proibição de Armas Químicas atrasou por vários dias suas tentativas de chegar até Douma. Em comunicado no sábado, a porta-voz do ministério, Maria Zakharova, disse que a equipe tinha partido para a cidade e condenou o atraso como "inaceitável".

A Rússia, cujas forças na Síria apoiam o exército do presidente Bashar al-Assad, negam que as forças sírias tenham realizado o suposto ataque no dia 7 de abril. Fonte: Associated Press