O papel do RH nas transformações digitais

Cíntia Bortotto



22/04/2018 | 07:21



A área de RH (Recursos Humanos) tem sido uma das grandes protagonistas das transformações digitais nas empresas. A tecnologia muda o comportamento humano no mundo do trabalho, porque atividades repetitivas e insalubres passam a ser feitas por máquinas. Além disso, tudo é mais rápido, em rede, transparente. Muda a forma como o trabalho é feito, algumas empresas são criadas, outras deixam de existir. Esse mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo é o mundo em que a gente vive. O mundo ‘vuca’ e sua volatilidade faz com que todos os processos de uma empresa, relações e estruturas sejam mais flexíveis, móveis, adaptáveis, fluidas, rápidas.

O taxista achava que o mundo dele estava garantido, até vir alguém e disruptar este tipo de serviço, a Uber. O mesmo vale para as redes hoteleiras com o AirBnB. As empresas de ônibus que trafegam para o Interior estavam tranquilas, até chegarem os apps de carona e a receita deles despencar. Vivemos um mundo onde tudo está disruptivo. Os bancos achavam que seus concorrentes eram os bancos, mas descobriram que a Apple também é, o Apple Pay está aí mostrando que a forma de fazer negócios e estabelecer modelos bancários e financeiro está tudo sendo repensado.

Nesse contexto, o RH tem a oportunidade de diminuir a diferença e gerar produtividade. Ele sai de um papel mais tático, de modelador de cultura, para um papel de parceiro estratégico e provocador, um arquétipo mais avançado do RH. Ele se torna inovador, criativo e lidera a opinião no digital. Ele provê talentos para a estratégia de transformação digital. Você não consegue fazer a transformação digital se não tiver pessoas preparadas para isso e se não for um protagonista capaz de criticar e desafiar o status quo. Em termos práticos, o RH cuida de dimensões que são muito mexidas em um processo de transformação digital, cuida de cultura, de pessoas, de liderança. Por isso, ele faz muita diferença entre ser protagonista ou ser apenas um operacionalizador. As empresas que se destacam nesses processos já veem o RH como um dos protagonistas.

Se a primeira camada de discussão quando se fala em transformação digital é o modelo de negócio, a segunda é gente, pessoas. Se vou executar de uma forma diferente, preciso de gente. E preciso de uma estratégia que seja alicerçada sobre uma cultura organizacional. Depois da estratégia, preciso da camada de execução, onde vários temas da transformação digital aparecem: novos sistemas, nova forma de colaboração. Muitas das metodologias ágeis que estamos usando neste mundo novo aparecem aí.

Mas, antes de tudo isso, que tipo de cultura e que tipo de gente eu tenho que ter? Por isso o RH é um dos protagonistas, as transformações digital e cultural acontecem juntas. Muita gente fala de cultura de uma forma muito superficial. Se não discutirmos os valores, a tendência é montar uma cultura muito fácil e ser derrubada. É preciso termos metodologias e métricas que possam medir a cultura atual e a desejada através de valores e, a partir daí, construir um propósito transformador massivo que conecta as pessoas e até propósitos de outras empresas. Aí sim a empresa sabe quem ela é e no que acredita para realizar novos produtos e serviços e se transformar para realizar a entrega deles.

Nesse contexto, esta área é retroalimentada por processos tecnológicos que a ajudam. Isso já é visto no recrutamento através de algoritmos que ajudam com inteligência artificial a encontrar os candidatos mais conectados conosco, no desenvolvimento das pessoas com plataformas e e-learning, nos processos de benefícios diferenciados por apps, parcerias e redes, e na forma de se comunicar para fora pelo marketing e endomarketing, com muito mais fluidez, velocidade e transparência.

Siga confiante e boa sorte!