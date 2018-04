Trailer de Deadpool 2 faz piada com Wolverine e com o Universo DC

20/04/2018 | 15:11



Deadpool 2 promete ser ainda mais irreverente que o primeiro filme! Estrelado por Ryan Reynolds, que vive o anti-herói mais sarcástico e divertido do universo Marvel, o longa chegará aos cinemas brasileiros no dia 17 de maio e o mais novo trailer foi divulgado pela Fox, com muitas referências interessantes.

Em determinado momento, uma mensagem indica o seguinte:

Do mesmo estúdio que matou o Wolverine, fazendo referência ao personagem de Hugh Jackman.

No trailer, há ainda a apresentação dos novos personagens que se oferecem para trabalhar ao lado de Deadpool, que agora enfrenta a ameaça de Cable, vilão interpretado por Josh Brolin.

Outra referência é ao vilão Thanos, de Os Vingadores, e também uma indireta a DC, que tecnicamente compete com a Marvel no universo dos heróis:

- Tão sinistro... você tem certeza que não é do Universo DC?

Por fim, a piada mais interessante do vídeo talvez seja a do confronto com Cable, em que Deadpool o chama de Willy Caolho. Para quem não se lembra, este é o nome do pirata que deixou um tesouro no filme Os Goonies - que Josh Brolin atuou, quando era apenas um adolescente. Muito legal, né?