Caça aos Beatles

Luís Felipe Soares

Diário do Grande ABC



22/04/2018 | 07:00



A brincadeira de caça e caçador volta a movimentar o mercado literário. Não que seja uma história investigativa, mas a missão é usar a atenção do público para encontrar os integrantes de um dos grupos musicais mais famosos de todos os tempos. John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr estão escondidos em Onde Está a Banda The Beatles? (Ciranda Cultural, 24 páginas, R$ 19,90, em média), com desenhos de Dani Geremia.

O estilo da diversão é o mesmo da coleção Onde Está o Wally?, entre os anos 1980 e 1990, com o protagonista de óculos e gorro branco e vermelho colocado no meio de cenários diversos e camuflado entre personagens e objetos.

A diferença é que, desta vez, os integrantes dos Beatles estão no meio de desenhos que remetem a diferentes fases de sua carreira, caso dos primeiros shows no espaço The Cavern Club (Inglaterra), a famosa foto de capa na Rua Abbey Road e o último show juntos no topo de um prédio. Apesar dos diversos estilos apresentados pelo quarteto na trajetória, as figuras a serem encontradas remetem ao início da beatlemania, com cabelos redondos e paletó preto.

Nos mesmos moldes, a editora também lançou nas livrarias Onde Está o Elvis?, colocando o público atrás da versão ilustrada do Rei do Rock.