Mano lamenta chances perdidas pelo Cruzeiro e projeta vitória 'vital' na quinta

20/04/2018 | 10:35



Depois de ver o Cruzeiro empatar por 0 a 0 com a Universidad de Chile na noite desta quinta-feira, em Santiago, e ficar com apenas dois pontos em três jogos no Grupo E da Copa Libertadores, o técnico Mano Menezes lamentou as oportunidades de gol desperdiçadas pela sua equipe principalmente no segundo tempo do confronto.

Com o resultado, o time mineiro figura na terceira posição de sua chave, agora cinco pontos atrás do líder Racing, que em outro duelo da noite desta quinta goleou o Vasco por 4 a 0, na Argentina. A equipe cruzeirense também está a três pontos de distância da própria Universidad de Chile, atual vice-líder, enquanto os vascaínos seguram a lanterna, com apenas um ponto.

"Tivemos um pouco de dificuldade no início, mas aos poucos fomos entrando no jogo, com mais tranquilidade. No segundo tempo tivemos quatro boas chances de marcar e sair com a vitória. Acho que a equipe se comportou bem, buscou vencer o jogo no momento em que o jogo se abriu, que a Universidad de Chile nos deu espaços para construirmos nossas jogadas ofensivas. Não conseguimos vencer, mas voltamos à competição", afirmou Mano Menezes, em entrevista coletiva na capital chilena.

Ainda sem vencer nesta Libertadores, o Cruzeiro fará dois dos três últimos confrontos desta fase de grupos atuando no Mineirão, sendo o próximo deles na quinta-feira que vem, justamente contra o mesmo rival chileno. Ao falar sobre esta partida, o treinador reconheceu que o duelo terá caráter decisivo para a equipe mineira, pois um novo tropeço complicaria ainda mais as chances de classificação às oitavas de final.

"Agora vamos ter o mesmo adversário na nossa casa. Quinta-feira precisamos lotar o Mineirão, a Toca 3 (um dos centros de treinamento do clube), e sermos um Cruzeiro forte como estamos sendo em casa, em jogos decisivos, para construirmos essa vitória que é vital neste momento na competição", projetou o comandante.

Antes de voltar a encarar a Universidad de Chile, o time celeste terá pela frente o Fluminense, domingo, às 16 horas, no Maracanã, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. A tendência é a de que Mano poupe titulares visando a partida da próxima quinta, quando a sua equipe precisará vencer para no mínimo empatar com o time chileno na vice-liderança do Grupo E. Na mesma noite, o Vasco receberá o Racing no Rio em busca também do seu primeiro triunfo nesta chave do torneio continental.