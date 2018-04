Suposto texto de Patrícia comemorando vitória de Gleici viraliza antes de BBB anunciar vencedora

20/04/2018 | 09:11



Patrícia Leitte, considerada uma das grandes vilãs do Big Brother Brasil 18 e rival da vencedora Gleici enquanto esteve dentro da do confinamento, acabou virando motivo de piada nas redes sociais durante a final da atração, exibida na noite da última quinta-feira, dia 19. Isso porque, os internautas viralizaram um texto atribuído à ela, que teria sido publicado momentos antes de Tiago Leifert anunciar a acreana como ganhadora da edição.

A declaração teria sido apagada minutos depois de ir ao ar no perfil do Instagram da ex-BBB. Antenados, os internautas perceberam a gafe cometida e printaram a publicação, que logo passou a ser compartilhada na web. No texto, que você confere acima, ela parabeniza Gleici pela vitória e relata que pediu perdão por seu comportamento no jogo e que as duas se abraçaram, esquecendo as desavenças que rolaram na casa.

Quero parabenizar demais a Gleici por ter sido a grande vencedora. Ela que sempre foi uma vencedora na vida e agora vai poder realizar tantos sonhos e ajudar toda sua família. Que maravilhoso foi reencontrá-la e pedir perdão por todas as palavras e pensamentos errados que eu tive a respeito dela. E sabe o que foi melhor? Receber um sorriso verdadeiro e um abraço amoroso de alguém que sabe tudo que a gente passou e que não guarda mágoas e nenhum rancor, dizia trecho da mensagem.

Pelo fato da publicação ter ido ao ar antes de Gleici ser anunciada como vencedora, os internautas não perderam a chance de atacar Patrícia pela gafe cometida, apontando mais uma vez o jogo sujo da participante do BBB. Os fãs da moça, por sua vez, acreditam que tudo não passou de uma montagem feita com intuito de prejudicá-la.