Carille não garante mudança de esquema tático e entrada do reforço Roger no time

19/04/2018 | 11:20



O Corinthians pode anunciar nesta quinta-feira a contratação do atacante Roger, que chega ao clube com a responsabilidade de tentar preencher a lacuna deixa pela saída de Jô, negociado com o futebol japonês. Sem um centroavante, o técnico Fábio Carille precisou mexer no esquema tático para, mas a alteração deu tão certo que ele não assegura que irá utilizar o novo reforço como titular assim que ele tiver condições físicas de atuar.

"Estou indo jogo a jogo. Que bom que está chegando mais um jogador e o Corinthians ainda tem a possibilidade de poder contar com a chegada de mais atletas. Isso me dá mais possibilidades e ver o que o adversário mostra. Foi assim contra o Palmeiras no primeiro e no último jogo (das finais do Paulistão), colocando o Mateus Vital pela esquerda", explicou, lembrando da decisão do Campeonato Paulista.

No começo do ano, Carille insistiu no esquema com centroavante, mas não deu certo. Tentou Júnior Dutra e Kazim no setor e ambos não corresponderam ao que o treinador esperava. Assim, ele decidiu montar um ataque mais de velocidade e sem referência na área e, desde então, o Corinthians cresceu de rendimento.

Além de Roger, o Corinthians também pode anunciar a contratação do meia Thiaguinho e do atacante Bruno Xavier, ambos destaques do Nacional, time da Série A2 do Campeonato Paulista. Os três não poderão atuar na fase de grupos da Libertadores, mas poderão jogar no Brasileirão assim que seu nomes estiverem constando no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

Carille falou sobre o esquema tático corintiano logo depois de o time vencer o Independiente por 1 a 0, na noite de quarta-feira, em Avellaneda, na Argentina, pela Copa Libertadores. No confronto, o time voltou a atuar sem nenhum centroavante de ofício em sua escalação.