Municipal do PSB sinaliza entrar com ação contra Cicote

19/04/2018 | 07:00



A comissão provisória do PSB de Santo André, presidida por Donay Neto, sinalizou que pedirá na Justiça Eleitoral, com base na fidelidade partidária, a cadeira do presidente da Câmara, vereador Almir Cicote, que no dia 7 trocou o PSB pelo Avante (antigo PTdoB) para abrigar candidatura a deputado estadual em outubro.

A mudança de Cicote teria sido construída amigavelmente entre as cúpulas estaduais dos dois partidos, principalmente envolvendo o governador de São Paulo, Márcio França, postulante à reeleição. Entretanto, a direção da legenda na cidade reclama de não ter sido comunicada sobre esse acordo.

Ao Diário, o presidente estadual do Avante, Josué Tavares, contestou a movimentação do PSB andreense e indicou que, caso haja disputa jurídica pelo mandato, a legenda poderá rever o apoio já declarado a França. “O processo de vinda do Cicote (ao partido) foi construído direto com o Márcio França, tem a sua anuência, justamente para não ter o problema de ele perder o mandato. Causa estranheza o movimento da provisória do (PSB no) município em tratar deste assunto, já que foi tudo acertado com a estadual”, justificou o dirigente. “Se tornaria uma grande saia justa apoiar o nome do Márcio para governador e estar sendo processado pelo partido em Santo André. Não foi nada sem conversar e estávamos tranquilos em relação a questão. Acreditamos que o Márcio é um homem que cumpre palavra e acredito que vai cumprir e devemos ter acordo”, emendou.

A saída de Cicote do PSB teria incomodado parte dos suplentes do partido, que tem expectativa de herdar a vaga do comandante do Legislativo. Atualmente único vereador do PSB no município, Jorge Kina citou que houve reunião da provisória, e nela, indicação de que a sigla entrará com o processo contra Cicote, mas evitou polemizar. “Estou afastado disso”, disse o parlamentar, que é o primeiro suplente da legenda e está no exercício do mandato por conta da licença de Roberto Rautenberg (PRB).