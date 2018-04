Coreia do Sul vê caminho para acordo de paz que acabe com guerra com Pyongyang

18/04/2018 | 14:08



Uma autoridade sul-coreana disse que Seul poderia pressionar por um acordo de paz permanente na Península Coreana, potencialmente envolvendo os Estados Unidos e a China, para substituir o armistício que encerrou a Guerra da Coreia. A medida poderia abrir caminho para um acordo que daria fim ao impasse sobre as armas nucleares norte-coreanas.

Os comentários do funcionário de segurança da Coreia do Sul desta quarta-feira chegam no momento em que ambos os lados finalizam a agenda para uma reunião em 27 de abril entre o presidente sul-coreano, Moon Jae-in, e o líder norte-coreano, Kim Jong-un. Autoridades de Seul disseram que a desnuclearização será uma prioridade nas negociações, mas divulgaram poucos detalhes sobre o que Moon oferecerá para ajudar a convencer Kim a desistir de suas armas nucleares. O encontro vem antes de uma reunião planejada semanas depois entre Kim e o presidente dos EUA, Donald Trump.

Apesar disso, a autoridade de segurança da Coreia do Sul comentou que qualquer acordo de paz conclusivo envolvendo as duas Coreias precisaria de apoio de outros países. "Isso não é algo que possa ser alcançado bilateralmente entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. Se necessário, podemos coordenar isso entre quatro países", disse a autoridade a repórteres em uma reunião em Seul.

A embaixada dos EUA em Seul disse que não teve uma resposta imediata às observações. Não houve resposta da Coreia do Norte por meio da mídia estatal. Fonte: Dow Jones Newswires.