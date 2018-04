Série La Casa de Papel terá terceira parte na Netflix

18/04/2018 | 08:11



La Casa de Papel não acabou! A Netflix surpreendeu na manhã desta quarta-feira, dia 18, ao anunciar que a série espanhola terá uma terceira parte. Sem dar maiores detalhes de como será a continuação da produção, o serviço de streaming apenas avisou que os novos episódios chegarão apenas em 2019.

No Instagram, a plataforma deu pistas de que o maior roubo da história da Espanha terá uma continuação, já que o Professor ainda tem alguns planos em mente. No vídeo, que você confere abaixo, é apenas possível ver um dos assaltantes abrindo um cofre com milhares de euros empilhados.

Já no Facebook, os atores Alba Flores, Miguel Herrán, Jaime Lorente, Álvaro Morte, que interpretam Nairóbi, Rio, Denver e o Professor respectivamente, aparecem em um vídeo anunciando a continuação da série, que é produzida pelo canal espanhol Antena3 e conquistou grande popularidade ao redor do mundo, após ser lançada pela Netflix no final do ano passado. Dividida em duas partes, a segunda apenas estreou no dia 6 de abril, dando indícios de que teríamos que nos despedir dos assaltantes mais carismáticos já vistos. Mas agora tudo mudou e não vai dar para perder, né?