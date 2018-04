Matheus Galdezani assina por empréstimo e é anunciado pelo Atlético-MG

17/04/2018 | 15:25



O Atlético-MG anunciou nesta terça-feira seu primeiro reforço para este Campeonato Brasileiro. O meio-campista Matheus Galdezani assinou contrato por empréstimo até o fim da temporada, vindo do Coritiba, e não escondeu a felicidade por este novo desafio na carreira.

"É um sonho de criança. Sempre quis jogar em time grande e estou realizando isso hoje. Vou trabalhar bastante para conquistar meu espaço nesse clube. É o 'Galão da Massa', né? Então, vamos com tudo e tenho certeza que farei um excelente trabalho aqui", projetou.

Matheus Galdezani tem 26 anos, viveu bons momentos com a camisa do Coritiba no ano passado e foi titular em boa parte da campanha do vice-campeonato paranaense nesta temporada. Ele deixa um clube que disputaria a Série B para ter novamente a chance de jogar a elite do Campeonato Brasileiro, e quer o título.

"A gente sabe que o Atlético-MG está sempre brigando no topo da tabela, sempre brigando para ser campeão. E vim para isso, para conquistar títulos", afirmou. "Estou muito feliz por vestir essa camisa. Sei que o Atlético-MG é um clube muito grande e estou muito feliz em poder participar desse grupo."

Os valores da negociação não foram divulgados, mas o Atlético-MG firmou contrato de empréstimo com preço fixado para compra ao fim do vínculo. Matheus Galdezani costuma atuar como segundo volante ou terceiro homem no meio de campo, o que deve fazer com que brigue por espaço com Elias, Gustavo Blanco, Cazares, entre outros.

O novo reforço se mostrou otimista e elogiou a primeira impressão que teve do clube mineiro. "A estrutura é sensacional e estou ansioso para iniciar esse trabalho. O torcedor pode contar comigo, pode esperar muita dedicação, força e raça, isso não vai faltar. Estamos juntos nessa jornada."