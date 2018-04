Khloé Kardashian não fala com Tristan Thompson há dias

17/04/2018 | 15:11



Khloé Kardashian deu à luz na última quinta-feira, dia 12, em meio aos rumores de uma suposta traição de Tristan Thompson. Porém, o nome de sua bebê só veio à tona quatro dias após seu nascimento, sendo True Thompson. Dois pontos chocaram os fãs: o primeiro foi o nome principal da bebezinha significar Verdade em português e, o segundo, o fato de sua filha carregar o último nome do pai, afinal, ele teria traído a socialite quando ela estava prestes à conceber a primeira baby do casal.

Porém, de acordo com uma fonte da People, Khloé sempre quis nomear sua filha de Thompson:

- Khloé ainda ama muito o Tristan, e parte dessa bebê é dele. True é a filha deles. Nomear a filhota com o último nome do marido nunca foi uma questão para a socialite.

E, para completar, sua mãe, Kris Jenner, resolveu ir ao Instagram para explicar a razão pela qual Khloé escolheu designá-la com o nome que significa verdade. Afinal, os internautas estavam falando por todas as mídias sociais que Khloé deveria ter feito uma espécie de trocadilho com o nome da filha, querendo dizer que essa seria a Thompson verdadeira. A mãe do clã, entretanto, explicou tudinho ao público:

Eu estou tão animada em dar às boas-vindas para minha preciosa netinha, True! Uma curiosidade: o nome do meu avô paterno era True Otis Houghton; o nome do meu pai era Robert True Houghton, então eu estou muito animada pela Khloé der nomeado sua filha de True!

Parece que o novo legado dos filhos das Kardashians é ser nomeado de forma exótica mesmo, já que Kim tem três filhos: North, Saint e Chicago, que significam, em português, respectivamente, Norte, Santo e Chicago (sim! o nome da cidade!). Pois bem, para completar, lembremos que Kylie Jenner também tem uma filha chamada Stormi, que pode ser traduzido para Tempestade em nosso idioma.

Só que como nem tudo são flores, o TMZ foi informado de que Khloé não conversa com o companheiro, Tristan, há dias por ainda estar com muita raiva da situação da suposta traição: o atleta teria traído a socialite com cinco mulheres! Ainda outras fontes teriam dito que a participante do clã Kardashian-Jenner já teria perdoado Thompson. E aí, você acha que eles deveriam continuar juntos?

Para nos aproximarmos mais ainda da família, poderemos acompanhar mais de perto o crescimento de True, já que a bebê tem apenas cinco dias de vida e uma conta no Instagram chamada @true, que leva mais de 100 mil seguidores. Uau, hein?