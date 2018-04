Após título do Manchester City, Agüero passa por artroscopia no joelho

17/04/2018 | 12:05



O atacante Sergio Agüero revelou nesta terça-feira que passou por uma cirurgia no joelho e já iniciou o processo de recuperação para retornar aos gramados e voltar a defender o Manchester City. O jogador argentino, porém, não apresentou uma estimativa sobe o período que ficará ser jogar. "Me recuperando de uma artroscopia no meu joelho. Totalmente motivado para voltar em breve para o campo", escreveu Agüero em seu perfil na rede social Twitter.

O argentino desfalcou o Manchester City em quase todo o mês de março por causa de uma lesão no joelho esquerdo. Ele retornou ao time em 7 de abril, na derrota por 3 a 2 para o Manchester United, em duelo válido pelo Campeonato Inglês, entrando no segundo tempo. Três dias depois, ele voltou a sair do banco de reservas no triunfo do Liverpool por 2 a 1 sobre o City pelas quartas de final da Liga dos Campeões da Europa. O atacante voltou a se lesionar no confronto com o United, após uma disputa com Ashley Young, ainda que tenha sido aproveitado no compromisso seguinte.

Assim, Agüero não disputa uma partida como titular desde 4 de março, quando o time de Manchester bateu o Chelsea por 1 a 0, pelo Inglês. E com o City já tendo assegurado os títulos do campeonato nacional e da Copa da Liga Inglesa e estando eliminado da Liga dos Campeões e da Copa da Inglaterra, o atacante agora vai se concentrar na sua recuperação total para chegar em boas condições à Copa do Mundo.

Em março, por causa da lesão no joelho, Agüero já havia ficado de fora dos amistosos da Argentina contra Itália e Espana. A estreia da sua seleção na Copa do Mundo da Rússia está marcada para 16 de junho, diante da Islândia.