Roger minimiza sequência sem vitórias do Palmeiras: 'Foi só a primeira rodada'

17/04/2018 | 08:43



Logo depois do primeiro jogo no Campeonato Brasileiro, o técnico do Palmeiras, Roger Machado, já precisou se defender de críticas vindas dos jornalistas. Nesta segunda-feira à noite, após o empate por 1 a 1 com o Botafogo, no Engenhão, no Rio, o treinador minimizou a sequência sem vitórias do time ao destacar que a caminhada na competição está apenas no começo.

O clube acumula agora três partidas seguidas sem ganhar, algo inédito nesta temporada. O Palmeiras perdeu para o Corinthians por 1 a 0 no jogo de volta da final do Campeonato Paulista, no Allianz Parque, onde na sequência empatou por 1 a 1 com o Boca Juniors pela Copa Libertadores. E agora obteve igualdade pelo mesmo placar em sua estreia no Brasileirão após não conseguir sustentar a vantagem de 1 a 0 que conquistou já no segundo tempo do duelo contra os botafoguenses.

"Foi a primeira rodada do campeonato. Se a gente começar a ficar preocupado na primeira rodada, não dá. Eu me preocupo com o rendimento abaixo do primeiro tempo. Isso sim. Os três jogos sem vencer foram por três competições diferentes. Na Libertadores somos líderes e perdemos nas penalidades o título do Estadual", explicou Roger, que na entrevista coletiva desta segunda-feira à noite disse ter aprovado o resultado, por se tratar de um empate fora de casa.

Roger admitiu, porém, que os resultados amargados nas partidas anteriores podem ter influenciado no rendimento do Palmeiras no Rio. "Alguma coisa talvez tenha (relação com os resultados ruins). Mas não vi uma relação direta nem com desempenho nem com resultado", analisou.

O elenco terá folga nesta terça-feira e volta aos trabalho na tarde de quarta-feira visando a preparação para o confronto com o Internacional, domingo, às 16 horas, no Pacaembu, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.