Trump diz que ex-diretor do FBI James Comey cometeu 'crimes'

17/04/2018 | 08:26



O presidente Donald Trump voltou nesta segunda-feira, 16, a atacar o ex-diretor do FBI James Comey, acusado por ele de ter cometido "vários crimes". Pelo Twitter, Trump afirmou que Comey mentiu em seu depoimento ao Senado e exonerou a democrata Hillary Clinton, antes da eleição de 2016, sem nem sequer interrogá-la - na época em que ela era secretária de Estado, Hillary foi criticada por ter arriscado a segurança dos EUA ao usar um servidor privado de e-mail.

A troca de farpas entre Trump e Comey intensificou-se nos últimos dias porque esta terça-feira, 17, é o dia do lançamento do livro do ex-diretor do FBI, "A Higher Loyalty". Desde sexta-feira, dia 13, Comey vem divulgando partes da obra que retratam o presidente de maneira negativa.

Para promover o livro, o ex-diretor do FBI concedeu no domingo, 15, sua primeira entrevista desde que foi demitido, no ano passado. Em conversa com o jornalista George Stephanopoulos, da rede ABC, Comey declarou que Trump estaria "provavelmente" nas mãos dos russos e era "moralmente incapaz de ser presidente". Para tentar desacreditar as informações do livro, a Casa Branca tenta colar em Comey a imagem de "mentiroso". Fonte: Associated Press.