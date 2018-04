Síria diz que defesas aéreas enfrentaram 'agressões' e abateram mísseis em Homs

16/04/2018 | 21:02



A televisão estatal da Síria disse que as defesas aéreas do país enfrentaram uma nova "agressão", mas derrubaram mísseis na área de Homs, no centro do país. A TV não elaborou e nem disse quem foram os responsáveis pelos ataques aéreos realizados nesta terça-feira (hora local).

A mídia estatal síria, dirigida pelo governo de Bashar al-Assad, disse que os mísseis apontavam para a base aérea de Shayrat, em Homs. O relato vem poucos dias depois de Estados Unidos, França e Reino Unido realizarem ataques aéreos contra supostas instalações de armas químicas na Síria. Os ataques foram retaliações a um suposto ataque com armas químicas cuja culpa é atribuída pelos países ao governo de Assad.

No início do mês, quatro militares iranianos foram mortos em um ataque aéreo na base aérea síria de T4, em Homs. A Síria e seus principais aliados, o Irã e a Rússia, culparam Israel pelo ataque, mas o governo israelense não confirmou nem negou a montagem do ataque.

O Pentágono negou relação com o ataque na Síria desta terça-feira. Fonte: Associated Press.