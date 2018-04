Ao menos uma pessoa fica ferida em desabamento de casa em Sto.André

Do Diário OnLine



16/04/2018 | 13:30



Uma casa em construção desabou por volta das 11h desta segunda-feira na Rua Bahamas, 400, no Jardim Utinga, em Santo André.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, um homem teve fratura no membro superior e foi encaminhado ao CHM (Central Hospitalar do Município). Três viaturas da Corporação atendem a ocorrência.