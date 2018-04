R. Lee Ermey, o sargento de Nascido Para Matar, morre aos 74 anos de idade

16/04/2018 | 11:11



R. Lee Ermey, um grande ator norte-americano, morreu aos 74 anos de idade no último domingo, dia 15 de abril. A notícia foi dada pelo agente do astro, que fez uma declaração no Twitter oficial de Ermey:

É com grande tristeza que eu declaro a todos vocês que R. Lee Ermey morreu esta manhã por complicações de uma pneumonia. Sentiremos sempre a sua falta.

Aqui no Brasil, o ator provavelmente é mais conhecido por ter interpretado o cruel sargento Hartman no filme Nascido Para Matar.