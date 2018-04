Justin Bieber dá soco em homem que segurava garganta de uma mulher

15/04/2018 | 19:06



Justin Bieber e amigos estavam em uma festa, neste sábado, 14, do festival de música Coachella, na Califórnia, EUA, quando um homem entrou, foi em direção à uma mulher e segurou sua garganta. Segundo informações do TMZ, o cantor gritou pedindo para que o homem, que aparentemente estava drogado, a soltasse.

No entanto, ele insultou Bieber e continuo sufocando a mulher. Justin, então, deu um soco no rosto do homem e o empurrou contra a parede; a mulher conseguiu se soltar.

De acordo com o site, o homem foi expulso da festa e, algum tempo depois, foi preso por policiais enquanto perseguia um veículo e gritava o nome de Justin Bieber.