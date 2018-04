Belga Mertens confirma favoritismo e conquista torneio da WTA na Suíça

15/04/2018 | 16:04



A belga Elise Mertens confirmou o favoritismo neste domingo, superou a bielo-russa Aryna Sabalenka por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/2, e conquistou o título do Torneio de Lugano, na Suíça.

Segunda cabeça de chave e 20ª colocada no ranking da WTA, Mertens contou com o bom desempenho no saque para sacramentar a conquista. Embora a adversária tenha feito mais aces - três contra um -, a belga venceu 76% dos pontos jogados com o primeiro serviço e 58% com o segundo. Não deu, assim, muitas chances para Sabalenka, 61ª do mundo.

Esse foi o segundo título na temporada da tenista de 22 anos - ganhou também o Torneio de Hobart, na Austrália - e o terceiro na carreira. Já Sabalenka, de apenas 19 anos, disputava a sua segunda final - e foi vice pela segunda vez.

COLÔMBIA - Também neste domingo, na decisão do Torneio de Bogotá, a eslovaca Anna Karolina Schmiedlova surpreendeu a espanhola Lara Arruabarrena, quinta favorita e 79ª do mundo, e venceu por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4. Apenas a 132ª do ranking, Schmiedlova conquistou o terceiro título da carreira e o primeiro na temporada.