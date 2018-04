SPFW quer impulsionar nova geração de modelos com exposição

15/04/2018 | 09:39



Para celebrar a nova geração de modelos, a 45ª edição da São Paulo Fashion Week (SPFW) vai contar com uma série fotográfica assinada por Adriano Damas e estrelada pelas jovens de 16 a 22 anos. O projeto fará parte da exposição Pow! Explosão Criativa, em cartaz durante a semana de moda, que acontece entre 21 e 26 de abril no Pavilhão das Culturas Brasileiras, no Parque do Ibirapuera. Para o público em geral, a exibição será aberta no domingo, 22, das 11h às 16h.

Nomes como Gisele Bündchen, Adriana Lima, Raquel Zimmerman e Carol Trentini tiveram suas carreiras impulsionadas depois de participar do evento. "A SPFW sempre teve um papel histórico de revelar e impulsionar a carreira de novos talentos", diz o diretor criativo da São Paulo Fashion Week, Paulo Borges. "Nessa vocação reconhecida do Brasil como celeiro de mulheres de uma beleza diversa e especial, o projeto reforça esse protagonismo destacando e abrindo um mercado de oportunidades para uma nova geração".

Nas imagens, as modelos vestem peças criadas há 30 anos pelo estilista Conrado Segreto, um dos grandes nomes da moda brasileira entre os anos 1980 e 1990. "Acho fundamental lembrar a história dos grandes artistas do mundo da moda. O trabalho dele é tão genuíno e atemporal que a imagem construída é absolutamente atual," explica Adriano Damas.

Serviço

Exposição Pow! Explosão Criativa

22 de abril de 2018

Pavilhão das Culturas Brasileiras

Av. Pedro Álvares Cabral - Vila Mariana, São Paulo

Das 11 às 16h

Entrada gratuita