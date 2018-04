Obituário - 15 de abril de 2018

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



15/04/2018 | 08:59



Santo André

Ana Pereira de Morais Sodré, 99. Natural de Carbonita (MG). Residia na Vila Tibiriçá, em Santo André. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Encarnação Ruiz Soliani, 92. Natural de Bauru (SP). Residia no Jardim Alzira Franco, em Santo André. Pensionista. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ona Satas Martinaitis, 91. Natural da Lituânia. Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 13. Crematório Via Alpina.

Gaetano Santangelo, 90. Natural da Itália. Residia na Vila Cecília Maria, em Santo André. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Benedito Tarcizo, 85. Natural de São José dos Campos (SP). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Francisca Ferneda, 82. Natural de Paulistana (PI). Residia no Parque Capuava, em Santo André. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Pereira de Souza, 79. Natural de Porteirinha (MG). Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Dia 12, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Delmiro da Silva, 77. Natural de Condendas de Sincorá (BA). Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Gomes da Silva, 76. Natural de Altinho (PE). Residia na Vila João Ramalho, em Santo André. Dia 12. Crematório Jardim da Colina, em São Bernardo.

Benedicta Apparecida Salva, 76. Natural de Bragança Paulista (SP). Residia no Jardim Marek, em Santo André. Dia 13. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Orlando Rigo, 75. Natural de Pirajuí (SP). Residia no Jardim Bela Vista, em Santo André. Funileiro. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Mario José Pires, 74. Natural de Santo André. Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 13. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Leonidas Chiorato, 71. Natural de Promissão (SP) Residia em Santo André. Dia 12, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.

Maria Aparecida Ramos, 70. Natural de Perdões (MG). Residia em Santo André. Dia 12, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Terezinha Resuinda Mazzoni Cuba, 67. Natural de Santo André. Residia no bairro Santa Maria, em Santo André. Pensionista Dia 13. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Luzia Rodrigues Barbosa, 67. Natural de Caiabu (SP). Residia na Vila Suíça, em Santo André. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ivo Torres, 66. Natural de Tabapuã (SP). Residia no Jardim Santo Alberto, em Santo André. Dia 13. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Carlos Henrique Hautz, 60. Natural de Guaxupé (MG). Residia no Jardim Ipanema, em Santo André. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Alexandre Monteiro, 57. Natural de Barra Mansa (RJ). Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Porteiro. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Edineia de Oliveira Gragefe, 47. Natural de Santo André. Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Técnica de enfermagem. Dia 13. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Francisco Alves Gonçalves, 42. Natural de Montalvânia (MG). Residia no Jardim Alzira Franco, em Santo André. Autônomo. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Vinicius Pires da Silva, 20. Natural de Mauá. Residia na Vila Helena, em Santo André. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Samuel Lemes de Freitas, 2. Natural de Santo André. Residia na Vila Luzita, em Santo André. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

São Bernardo

Luzia Mascagna Misturi, 93. Natural de Ibaté (SP). Residia no Jardim Bela Vista, em Santo André Dia 12, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides.

Maria Helena de Godoy, 72. Natural de Matão (SP). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 13, em Santo André. Crematório Jardim da Colina.

São Caetano

Regina Eusébia de Miranda, 77. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano, dia 13, em Diadema. Crematório Dr. Jayme Augusto Lopes, em São Paulo (SP).

Diadema

Francisca Rosa da Silva, 89. Natural de Paula Cândido (MG). Residia na Vila Mulford, em Diadema. Dia 13. Cemitério Municipal.

Elisa Alves Ferreira, 79. Natural de São José de Piranha (PB). Residia no Jardim Casa Grande, em Diadema. Dia 13. Cemitério Municipal.

José Imar de Souza, 76. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 13. Cemitério da Paulicéia, em São Bernardo.

Dionizio Câmara, 62. Natural de Conselheiro Lafaiete (MG). Residia no Parque Real, em Diadema. Dia 13. Vale da Paz.

Eliene Cardoso dos Santos, 37. Natural de Floresta Azul (BA). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 12, em Santo André. Cemitério Municipal.

Amanda de Oliveira Carvalho, 30. Natural de Vitória da Conquista (BA). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 13, em Santo André. Vale da Paz.

Deivison da Silva Gomes Florêncio, 30. Natural de Diadema. Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 13. Cemitério Municipal.

Mauá

Josefa Maria Conceição da Silva, 81. Natural de Jupi (PE). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 13, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Maria das Graças Oliveira, 70. Natural de Parnaíba (PI). Residia na Vila Assis Brasil, em Mauá. Pensionista. Dia 12, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Marisa Dias Almeida, 66. Natural de Santo André. Residia na Vila Assis Brasil, em Mauá. Dia 13. Cemitério Santa Lídia.

Juvenal Domingues, 63. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim São Marco, em São Paulo (SP). Dia 14, em Mauá. Cemitério Jardim São Luiz, em São Paulo (SP).

Ivonilde Maria dos Santos, 56. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Bocaina, em Mauá. Dia 13, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

Jorge Fernando Marques Bezerra, 38. Natural de Mauá. Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 13. Cemitério Santa Lídia.

Idilsa Bueno Martins, 36. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim das Maravilhas, em Santo André. Dia 12. Cemitério Santa Lídia.

Edvaldo Oliveira da Silva, 32. Natural de Mauá. Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 13. Cemitério Santa Lídia.

Michel Verdum Façanha, 24. Natural de Guarulhos (SP). Residia no Jardim Amanda, em Itaquaquecetuba (SP). Dia 13, em Mauá. Cemitério Morada da Paz, em Itaquaquecetuba (SP).