Obituário - 14 de abril de 2018

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



14/04/2018 | 08:35



Santo André

Nair Loureiro, 94. Natural de São Paulo (SP). Residia no Parque da Mooca, em São Paulo (SP). Dia 11, em Santo André. Cemitério da Quarta Parada, em São Paulo (SP).

Maria de Lourdes Guilherme Feles, 81. Natural de Santa Bárbara do Rio Pardo (SP). Residia no Jardim Santo Alberto, em Santo André. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Milton Pereira Guimarães, 78. Natural de Mococa (SP). Residia na Vila Gustavo, em São Paulo (SP). Dia 11, em Santo André. Cemitério Jardim Tremembé, em São Paulo (SP).

Maria do Carmo Torres, 77. Natural de Pedro de Toledo (SP). Residia no Jardim Alzira Franco, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Mário José Marchetti, 75. Natural de Santo Antonio de Posse (SP). Residia na Vila Eldizia, em Santo André. Técnico de recebimento de materiais. Dia 11. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Terezinha Silva Aurélio, 75. Natural de Água Comprida (MG). Residia no Jardim Progresso, em Santo André. Dia 11. Crematório Jardim da Colina.

Moadir Jaccoud, 69. Natural de Martinópolis (SP). Residia no Jardim Las Vegas, em Santo André. Dia 12. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Salvador Raimundo de Sousa, 54. Natural de Pimenteiras (PE). Residia no Jardim Guará, em Santo André. Dia 10. Crematório Jardim da Colina.

Sandra Salles de Souza Dias, 41. Natural de Ibiporã (PR). Residia em Cidade Tiradentes, São Paulo (SP). Dia 11, em Santo André. Cemitério de Vila Formosa, em São Paulo (SP).

Omar Serrano dos Santos, 29. Natural de Diadema. Residia no Jardim Alzira Franco, em Santo André. Dia 11, em Santo André. Cemitério da Paulicéia, em São Bernardo.

São Bernardo

Maria Guagliarde Durante, 95. Natural de Acri, Itália. Residia no Parque Anchieta, em São Bernardo. Dia 11. Cemitério de Vila Euclides.

Ernesta Furlan Minucci, 93. Natural de São José do Rio Pardo (SP). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 11. Jardim da Colina.

Ida Piasson do Espírito Santo, 89. Natural de Novo Horizonte (SP). Residia na Vila Paranaguá, em São Paulo (SP). Dia 11, em São Bernardo. Cemitério Parque das Primaveras II, em São Paulo (SP).

Miguel Prokopcsuk, 85. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Mussolini, em São Bernardo. Dia 11. Cemitério da Vila Mariana, em São Paulo (SP).

Jesuito de Oliveira Silva, 82. Natural de Gália (SP). Residia no Jardim Lago Azul, em São Bernardo. Dia 10, em São Bernardo. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Orencio Nabarrete Rebesco, 82. Natural de Alto Alegre (SP). Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 10, em São Bernardo. Cemitério de Vila Mariana, em São Paulo (SP).

Luis Picolo, 80. Natural de Itapui (SP). Residia em São Paulo (SP). Dia 11, em São Bernardo. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

José Martinelli, 75. Natural de São Bernardo. Residia na Vila São Bernardo Mirim, em São Bernardo. Dia 10. Crematório Jardim da Colina.

Maria do Socorro de Oliveira, 73. Natural de Aracati (CE). Residia no bairro Capivari, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 10. Jardim da Colina.

Devair Ramires, 66. Natural de São Caetano. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 11, em São Bernardo. Memorial Phoenix, em Santo André.

Sinval Rodrigues Gouveia, 64. Natural de Grão Mogol (MG). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 11, em São Bernardo. Vale da Paz, em Diadema.

Ivonete Soares Dias, 59. Natural de Lajinha (MG). Residia na Vila Vitória, em São Bernardo. Dia 10. Cemitério dos Casa.

Fransueldo Heleno de Figueiredo, 56. Natural de Bom Sucesso (PB). Residia na Vila São Pedro, em São Bernardo. Dia 11. Cemitério dos Casa.

Renato Rodrigues Conde, 49. Natural de Rio Pomba (MG). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 4. Vale dos Pinheirais.

Hélida dos Santos, 32. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 10. Vale dos Pinheirais.

São Caetano

Laura Lourdes Cittatini, 90. Natural de São João da Boa Vista (SP). Residia na Vila Califórnia, em São Paulo (SP). Dia 12. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Antonio Borelli, 88. Natural de São Caetano. Residia no bairro Oswaldo Cruz, em São Caetano. Dia 12. Memorial Jardim Santo André.

Walter da Silva, 86. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 12. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Walter de Almeida Claro, 78. Natural de São Caetano. Residia no bairro Barcelona, em São Caetano. Dia 10, em São Bernardo. Cemitério das Lágrimas.



Diadema

Joana Maria de Santana, 94. Natural de Nova Soure (BA). Residia no Jardim Casa Grande, em Diadema. Dia 12. Cemitério Municipal.

Maria Apolonia da Silveira, 63. Natural de Ponte Nova (MG). Residia no Jardim Ruyce, em Diadema. Dia 12. Cemitério Municipal.

Maria de Fátima Nunes, 59. Natural de João Pessoa (PB). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 11, em São Bernardo. Cemitério Municipal.

Eliene Cardoso dos Santos, 37. Natural de Floresta Azul (BA). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 12. Cemitério Municipal.

Mauá

Maria Paes Stocco, 92. Natural de Piracicaba (SP). Residia na Vila Califórnia, em São Paulo (SP). Dia 2. Vale dos Pinheirais.

Luiz Gonzaga da Silva, 84. Natural de Campos Ales (CE). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 6. Vale dos Pinheirais.

Leontina Dorigan Armelin, 81. Natural de Amparo (SP). Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Dia 6. Vale dos Pinheirais.

Derci Anacleto Kovacs, 70. Natural de Santa Mariana (PR). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 2. Vale dos Pinheirais.

Romualdo da Silva Vieira, 68. Natural de São José do Rio Preto (SP). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 8. Vale dos Pinheirais.

Antonio Edmundo de Souza, 67. Natural de São Francisco do Piauí. Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Dia 5. Vale dos Pinheirais.

Flavio de Campos, 56. Natural de Mauá. Residia na Vila Vitória, em Mauá. Dia 10. Vale dos Pinheirais.

Erick Vinicius Cardim Corbis, 28. Natural de São Caetano. Residia no Jardim Haydee, em Mauá. Dia 4. Vale dos Pinheirais.

Kennedy Willian Cosmo, 25. Natural de Nova Londrina (PR). Residia no Jardim Rosina, em Mauá. Dia 7. Vale dos Pinheirais.

Ribeirão Pires

Gilberto Parizotto, 70. Natural de Santo André. Residia na Vila Aparecida, em Ribeirão Pires. Dia 10. Vale dos Pinheirais.

Rio Grande da Serra

Arnaldo Pereira de Sousa, 54. Natural de Conceição de Canindé (PI). Residia na Vila Guiomar, em Rio Grande da Serra. Dia 3. Vale dos Pinheirais.