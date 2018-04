Parques são reabertos após suspeitas de febre amarela

14/04/2018 | 08:26



A Secretaria do Verde e Meio Ambiente informou que serão reabertos neste sábado, 14, o Parque da Independência, na zona sul da capital, e o Parque do Carmo, na zona leste. Os dois parques haviam sido fechados em fevereiro e março, respectivamente, após macacos serem encontrados mortos com febre amarela.

A decisão foi tomada após a Secretaria da Saúde atingir mais de 50% da meta de vacinação contra a febre amarela, informou a pasta. "É preciso que os frequentadores se conscientizem de que o vírus da febre amarela pode continuar circulando por essas áreas e, por isso, é importante se vacinar", disse o secretário Eduardo de Castro.

Nove estações do metrô de São Paulo ainda receberão na próxima semana postos volantes para reforçar a campanha de vacinação contra a febre amarela.

De 2017 até o momento, houve 456 casos autóctones de febre amarela silvestre confirmados no Estado e 169 deles evoluíram para óbitos.