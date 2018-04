Larghi poupa titulares em treino do Atlético-MG antes da estreia no Brasileirão

13/04/2018 | 19:47



A dois dias da estreia no Campeonato Brasileiro, o técnico interino Thiago Larghi poupou os titulares do Atlético-MG no treino realizado nesta sexta-feira, na Cidade do Galo. Desta forma, ele não indicou a equipe que vai a campo domingo diante do Vasco, em São Januário.

Esta foi a segunda vez seguida que os atletas que perderam para o San Lorenzo, quarta-feira, na Argentina, ficaram fora do campo no treino atleticano. No CT, eles realizaram atividade regenerativa na academia, enquanto o restante do elenco fez um trabalho com bola.

A tendência é que Larghi repita o time que caiu na estreia da Copa Sul-Americana. O zagueiro Leonardo Silva, lesionado, segue fora e será substituído por Bremer, que celebrou a nova oportunidade na equipe. "Estou sempre trabalhando para ser titular ou para estar bem na hora que precisar. Então, com fé em Deus, vamos buscar um grande resultado no domingo", declarou nesta sexta.

Se não realizar nenhuma mudança de última hora, Larghi levará o Atlético-MG a campo no domingo com: Victor; Patric, Bremer, Gabriel e Fábio Santos; Adilson, Elias, Luan, Otero e Cazares; Ricardo Oliveira. Bremer prometeu uma equipe empenhada para fazer a torcida esquecer das derrotas na Sul-Americana e na decisão do Mineiro.

"O torcedor pode esperar bastante garra, gana e vontade de vencer. A equipe está bem e teve uma evolução grande no Campeonato Mineiro, apesar de não ter conquistado o título. Mas temos capacidade para chegar nas cabeças", considerou.