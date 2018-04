Diego Alves esquece Libertadores e pede foco do Flamengo na estreia do Brasileiro

13/04/2018 | 14:49



O Flamengo estreia no Campeonato Brasileiro neste sábado, quando encara o Vitória no Barradão, e é nesta partida que está o foco da equipe. Foi o que garantiu o goleiro Diego Alves, apesar do compromisso importante pela Libertadores logo na sequência, quarta-feira que vem, diante do Independiente Santa Fe, em casa.

"A gente quer começar bem, com a vitória, somando pontos fora de casa. O primeiro pensamento, independentemente dos jogos pela frente, é no Vitória. O foco total é o Vitória. A gente está preparado e confiante para poder fazer uma boa estreia lá", declarou nesta sexta.

Diego explicou que a partida diante do Vitória ganhou em importância por ser o primeiro jogo oficial do Flamengo depois de 15 dias, desde a eliminação nas semifinais do Campeonato Carioca. "As duas semanas foram bem-vindas para aperfeiçoar a parte física, trabalhar com o Maurício e se preparar bem. Acho que nesse ponto foi importante ter essas duas semanas."

O trabalho de Mauricio Barbieri, aliás, rendeu elogios do goleiro. O técnico-interino, que assumiu a vaga do técnico Paulo César Carpegiani justamente após a queda no Estadual, tem arrancado ótimas avaliações dos jogadores.

"Ele é muito estudioso, gosta de trabalhos intensos, pressão, compactação. A primeira impressão é de um cara tranquilo, seguro do que está fazendo. Inteligente, jovem, que também quer conquistar seus objetivos", considerou Diego Alves.