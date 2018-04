UE deseja que CEO do Facebook preste depoimento sobre escândalo de dados

13/04/2018 | 12:16



A União Europeia pediu ao presidente-executivo do Facebook, Mark Zuckerberg, que compareça no Parlamento do bloco para um depoimento sobre o escândalo relacionado ao uso inadequado de dados de usuários da rede social.

A comissária de Justiça da UE, Vera Jourova, conversou com a diretora de operações do Facebook, Sheryl Sandberg, e disese nesta sexta-feira que Zuckerberg deveria responder ao convite do Parlamento para explicar a situação.

Na semana passada, a companhia reconheceu que até 2,7 milhões de pessoas na UE podem ter sido vítimas de compartilhamento indevido de informações envolvendo a empresa de análise de dados Cambridge Analytica. Na sexta-feira, Jourova disse que o Facebook estava "trabalhando em uma auditoria de outros aplicativos possivelmente perigosos". Fonte: Associated Press.