Anatel pode não fechar acordo com Telefônica

13/04/2018 | 08:00



A área técnica da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) orientou a diretoria do órgão regulador a não celebrar um acordo bilionário com a Telefônica. Segundo apurou o Estadão/Broadcast, a comissão técnica responsável por avaliar os termos acredita não haver segurança para fechar a proposta.

Por meio do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), a companhia poderia substituir multas de R$ 3,2 bilhões por investimentos de R$ 5,4 bilhões para expansão da internet de alta velocidade nas periferias de grandes cidades. As ações da companhia ontem caíram 3%.

Desde o início, o projeto foi cercado de polêmica, pois alguns dos principais concorrentes, entre eles Claro (Net) e TIM, se uniram contra a proposta. O principal projeto previa a instalação de rede de fibra ótica em 105 municípios, dos quais 104 já contavam com atuação de empresas do setor. A análise foi enviada ao Conselho Diretor da Anatel, formado por cinco membros. Cada um pode adotar um posicionamento. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.