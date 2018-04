Mexicano com nome e sobrenome

Nilton Valentim



13/04/2018 | 07:44



A segunda geração do Tiguan, agora com o sobrenome Allspace, já está entre nós. Fabricado em Puebla, no México, o SUV com cinco e sete lugares dá as caras e promete incomodar a concorrência. O nova configuração do Volkswagen tem três versões: Allspace 250 TSI, que custa R$ 124.990, Comfortline 250 TSI (R$ 149.990) e a R-Line, vendida por R$ 179.990.

A equipe de reportagem do Diário rodou com a versão mais simples do utilitário em circuito que mesclou cidade e estrada. Apesar do tamanho avantajado (4,7 m de comprimento x 1,84 m de largura) o carro é fácil de conduzir até mesmo no trânsito matinal da Marginal do Pinheiros, na Capital, em um dia comum, ou seja, bem travado. Na estrada, o motor 1.4 TSI responde bem quando é exigido. O propulsor, de quatro cilindros, oferece 110 cv de potência máxima (a 5.000 giros) e vai de 0 a 100 km/h em 9,5 segundos. Bem rápido para um carro familiar.

No centro do painel, a grande tela de 8 polegadas é sensível ao toque e possui sensores de aproximação, ou seja, com a proximidade da mão os comandos ganham maior visibilidade para facilitar a utilização.

Chama atenção também o consumo de combustível do carro. Com a motorização 1.4 TSI ele percorre 7,3 quilômetros com um litro de etanol em circuito misto (rua e estrada) e 10,8 quilômetros quando alimentado com gasolina. O 2.0 utiliza apenas o combustível mineral e percorre 8,9 quilômetros com um litro.

Durante a condução o Tiguan se mostrou firme e ao mesmo tempo muito silencioso. O único ponto que exigiu um pouco de tempo para adaptação foi a utilização dos espelhos retrovisores. Se tivessem alguns centímetros a mais do tamanho, certamente não prejudicariam em nada a estética do carro e facilitariam muito a visualização.

Para quem viaja no banco traseiro, sobra espaço para as pernas. Além disso, os ocupantes contam com mesinhas tipo avião, inclusive com dispositivo para a colocação do copo. O ar-condicionado permite regulagem para motorista, passageiro da direito e para os que vão atrás.

Sensores ativos garantem segurança

O Tiguan Allspace conta com alguns equipamentos e sensores que atuam na proteção e segurança dos ocupantes do veículo. Em situação de potencial acidente, o cinto de segurança é tensionado por motor elétrico e, automaticamente, teto panorâmico e vidros são fechados.

O carro ainda tem sistema automático de frenagem pós-colisão. Em caso de batida, o carro desacelera automaticamente para 6 m/s, evitando outras ocorrências, mesmo que o motorista esteja desacordado.

O radar que equipa o Tiguan é capaz de detectar a presença de pedestres à frente. Neste caso, ele freia automaticamente, evitando o atropelamento. Há também sensor de fadiga, que lê as reações do condutor no início da viagem. Se ele identificar alterações, dá alerta e sugere parada para descanso. NV