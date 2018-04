Briga longa

Márcio Bernardes



12/04/2018 | 12:03



(São Paulo) - O Palmeiras não disse, mas irá até a Fifa para tentar anular a partida decisiva contra o Corinthians. As imagens divulgadas pelo clube são muito evidentes e demonstram que houve uma conversa de alguém de fora, no caso, o diretor do departamento de árbitros, com a arbitragem. Portanto, infração pela interferência externa. Mas isso não é suficiente para anular o jogo. Como não há o som dessa conversa, vai ficar a palavra de um contra a do outro.

Só existe uma condição legal para mudar a história: a confissão formal de um dos envolvidos. E já se sabe que isso não acontecerá. Mas o presidente do Palmeiras disse que continua inconformado e que apelará até às últimas consequências. Aliás, para ele, esse tema tornou-se fundamental para sua reeleição. Afinal, ele com vigor, está também expressando o que pensam conselheiros, dirigentes e torcedores do clube. A mídia divulga, ele fica em evidência, mostra que defende o Palmeiras até às últimas instâncias e no final... candidatura à reeleição lançada e apoiada por todos.

Tranquilidade

O Palmeiras não jogou bem contra o Boca Juniors. Percebeu-se claramente que alguns jogadores ainda estão pilhados com os acontecimentos de domingo passado. Independente da falha grosseira de Antonio Carlos no lance com Paván, com mais calma, o Verdão teria vencido a partida de quarta-feira.

O Brasileiro vai começar e Roger Machado precisa colocar na cabeça de todos que é vida nova. Uma boa campanha no Nacional ameniza ou até apaga a frustração pela perda do Paulistão.

Irresponsabilidade

A história de Carlitos Tevez merece um comentário pela forma como alguns jogadores encaram a profissão e no fundo desrespeitam o clube e a torcida.

Tevez teria visitado seu irmão na cadeia. E “aproveitou” para jogar bola com os detentos. Acabou se contundindo e ficou fora do time do Boca em várias partidas. É mole?