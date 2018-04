Reality show A Casa é cancelado pela Record

11/04/2018 | 18:11



Após terem dito que a segunda temporada do programa do Marcos Mion, A Casa, na Record estava por vir, más notícias para os fãs do reality.

Nesta quarta-feira, dia 11, a assessoria de imprensa da emissora confirmou o cancelamento do show. Triste, né?

De acordo com Flávio Ricco, a Record entendeu não ser prudente colocar três realities shows no ar, afinal, Power Couple e A Fazenda estão no planejamento. Eles estariam já analisando novos possíveis programas para Mion.