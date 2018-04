Itamaraty acompanha caso de brasileiro condenado por terrorismo na Espanha

11/04/2018 | 17:06



Em nota, o Ministério das Relações Exteriores informou que vem acompanhando o caso do brasileiro Kaique Luan Ribeiro Guimarães desde sua prisão, em 2014, por intermédio do Consulado-Geral em Madri. Ele foi detido na Espanha, acusado de pertencer a uma célula terrorista ligada ao Estado Islâmico.

O brasileiro foi condenado na terça-feira , 11, a oito anos de prisão por terrorismo.

"Agentes consulares brasileiros realizaram visitas aos estabelecimentos prisionais em que o brasileiro se encontrou detido, prestando-lhe assistência, verificando seu estado de saúde e mantendo contato com sua família", informa.

A nota do Itamaraty acrescenta que Kaique Guimarães contou com a assistência de um advogado particular desde o início do processo.