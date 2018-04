Continuidade da agenda é crucial, diz Meirelles, em transmissão de cargo

11/04/2018 | 12:14



O ex-ministro da Fazenda Henrique Meirelles defendeu nesta quarta-feira, 11, a continuidade da atual política econômica e voltou a apresentar diversos dados para mostrar que a economia brasileira passou por transformações radicais nos últimos dois anos. "Tivemos PIB positivo em 2017, com uma reversão muito importante após queda pronunciada", afirmou.

Durante evento de transmissão de cargo para o novo ministro Eduardo Guardia, Meirelles reafirmou que a razão da maior crise econômica da história do Brasil era a alta descontrolada dos gastos públicos.

"Temos muito claro que tudo isso já foi superado, recuperação é clara. O crescimento está disseminado pelos setores economia. A questão agora é outra", completou o ex-ministro.

Agora pré-candidato à Presidência da República, Meirelles fez um balanço das ações da pasta sob o seu comando e destacou que a equipe do Ministério da Fazenda continua a mesma após a sua saída, dando continuidade à agenda de longo prazo já colocada para a pasta.

"A continuidade dessa agenda é crucial", afirmou. Acredito que o crescimento dos próximos anos vai surpreender a maioria. As reformas feitas alteram a capacidade de o País crescer mais e melhor", completou.

Também estão presentes no evento o novo ministro do Planejamento, Esteves Colnago; o agora presidente do BNDES, Dyogo Oliveira; e o presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn. O líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR), e o ex-ministro da Fazenda Pedro Malan também assistem à cerimônia.

"A grande recompensa do serviço público é o reconhecimento do trabalho realizado", acrescentou Meirelles, ao agradecer a parceria com os demais membros da equipe econômica.