Sandy relembra começo de casamento com Lucas Lima: - Nos primeiros seis meses achei que ia ficar louca

11/04/2018 | 12:11



Sandy e Lucas formam um dos casais mais queridos do mundo dos famosos, sempre levantando curiosidade sobre o relacionamento por serem um pouco mais discretos. Mas na noite da última terça-feria, dia 10, os dois estiveram no programa Vai Fernandinha, comandado por Fernanda Souza, e entregaram detalhes que jamais tinham falado antes nas telinhas, principalmente por essa ser a primeira entrevista que os dois concedem juntos a um programa de televisão.

E a conversa foi cheia de declarações de amor de um para o outro. Mas em certo momento da conversa, Sandy chegou a falar sobre as dificuldades que já passou ao lado do marido:

- Ninguém é feliz como em comercial de margarina. Não é fácil, mas é possível. A gente escolhe estar junto, não é porque tenho filho (eles são pais de Theo, de três anos de idade) que eu penso: Filho segura casamento. Não estamos juntos porque estamos há muito tempo e todo mundo tem defeitos, o pode fazer eu pensar em me separar e arrumar outro, mas ter que aturar os defeitos do outro. Não é isso. A gente escolhe estar junto.

Lucas, que em quase toda a conversa segurava a mão da esposa, completa a fala de Sandy:

- Não é um relacionamento fácil, uma alegria o tempo inteiro, mas a gente consegue reconhecer que vale a pena, ao que Sandy completa, falando também da parceria que eles têm na música:

- A gente é muito perfeccionista, temos ideias divergentes e os dois são teimosos, têm muitas convicções. O Lucas me ajuda a me enxergar como pessoa. Descobri quem sou musicalmente ainda mais, ele me ajuda a me entender, é meu terapeuta, meu psicólogo em casa. Ele é meu chão, a pessoa para quem eu me exponho nua e crua, sem maquiagem, do jeito que sou no meu estado mais primitivo e essencial, do jeito que nasci, do jeito que ninguém sabe que eu sou. Ele me aceita assim, com todos os defeitos.

Isso é, inclusive, motivo para eles comporem juntos. Os dois deixam claro que é algo bastante difícil, mas várias músicas que fazem acabam representando momentos que estão vivendo, sem nem ao menos perceberem vez ou outra.

E não parou por aí. Eles também contam intimidades do casal. Você sabia que tanto a primeira vez quanto a ocasião em que Theo foi concebido aconteceram no quarto da cantora? O pedido de casamento, por sua vez, foi feito no hotel em que estavam hospedados quando foram à Disney. Quem fez o pedido foi Lucas, depois de uma discussão bastante intensa do casal:

- Olhei pra ele e comecei a chorar. Não conseguia nem dizer sim. Nos primeiros seis meses de casamento achei que ia ficar louca, achava que ele fazia coisas para me provocar, mas era só o jeito dele, relembra.

E as lembranças continuaram, como o começo do namoro, que aconteceu há 18 anos. Eles se conheceram quando Sandy foi assistir a um show da Família Lima.

- Ele tinha 16 anos. Eu estava namorando outro menino em segredo e a gente ficou amigo. Meu namoro estava esfriando, quando eu estava para terminar ele começou a dizer que estava gostando de uma menina e fui percebendo que era eu. Falei para ele contar para ela, quando ele disse: É tu. E eu falei que também estou gostando dele, entrega Sandy.

Já o primeiro beijo foi diferente: - Foi bom, mas minha boca estava seca porque eu estava muito nervosa.

O namoro, entretanto, chegou ao fim duas vezes: a primeira, após 7 meses.

- A segunda vez foi melhor, ficamos dois anos namorando e desandou, degringolou. Ele sempre foi muito bravo, sou brava também. A gente era muito amigo, ele era meu melhor amigo, fiquei muito arrasada de a gente terminar, assume. - Ficamos separados um ano e meio, ele namorou, eu tive paixonites por aí. Meu irmão o chamou pra passar o Carnaval na fazenda e ele estava uma pessoa totalmente diferente, resolveu ser o cara: comia e dormia nos horários regulares, lia mitologia grega, estava lindo, sarado. Depois soube que era só para me conquistar.

E sabe quem fez o último pedido de namoro? Sandy!

- Eu que fiz o pedido de namoro. Peguei uma flor, ajoelhei na frente dele e perguntei Quer namorar comigo?. A gente recomeçou e não parou mais, desde 2004.