Vendas de carros na China sobem no 1º trimestre, mas têm forte desaceleração

11/04/2018 | 09:22



As vendas de carros na China somaram cerca de 7,2 milhões de unidades no primeiro trimestre do ano, representando alta de 2,8% ante igual período de 2017, segundo dados publicados hoje pela associação chinesa de montadoras.

Apesar de positivo, o resultado foi bem mais fraco do que o do primeiro trimestre do ano passado, quando as vendas de veículos saltaram 7% na comparação anual.

No começo do ano, o imposto de vendas sobre carros leves foi elevado de 7,5% para 10%, pesando no desempenho da indústria automotiva chinesa entre janeiro e março.

Apenas em março, as vendas de veículos totais subiram 4,7% ante igual mês do ano passado, enquanto as de carros de passageiros cresceram 3,5%. Fonte: Dow Jones Newswires.