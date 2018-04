São Caetano entrega quinta unidade escolar das 14 previstas para reforma

Bia Moço

Especial para o Diário



11/04/2018



Pensando na melhora da qualidade de ensino e no bem-estar das crianças, a Prefeitura de São Caetano entregou, na tarde de ontem, mais uma escola revitalizada. A Emei (Escola Municipal de Educação Infantil) Jacob João Lorenzini, no bairro São José, foi a quinta unidade pronta, dentro de programa de reforma de 14 escolas do município, iniciado em 2017. A previsão é a de que até o mês de maio as nove unidades restantes estejam reformadas. O projeto total, aprovado pelo prefeito José Auricchio Júnior (PSDB), prevê investimento de aproximadamente R$ 2 milhões.

De acordo com a Sesurb (Secretária de Serviços Urbanos), a Emei se transformou em nova escola, com reforma completa, tendo em vista tamanha deterioração.

Conforme a diretora da unidade, Eunice Martins Salgado, a escola não passava por manutenção há mais de quatro anos, portanto, a estrutura estava comprometida. Além disso, ela destaca a participação dos docentes e alunos na confecção de brinquedos, utilizando sucata. “Essa obra foi para sanar problemas estruturais, mas, além disso, acrescentamos alguns espaços lúdicos para brincadeiras e desafios, o que ajuda a estimular o aprendizado.”

Para a secretária de Educação, Janice Paulino Cesar, reformar o espaço resulta na melhoria da educação. “As crianças se empoderam deste espaço. A Educação Infantil é a primeira etapa da criança na escola, por isso mesmo é a fase escolar mais importante. O espaço físico precisa fortalecer o ambiente pedagógico e auxiliar no trabalho do professor. Mudam a motivação e o conceito de atividades.”

Para Viviane Graciele de Araujo, 37 anos – mãe da pequena Giulia, 4 –, a nova estrutura serve de incentivo. “Hoje minha filha vem mais animada para escola e conta das novas atividades realizadas.”

Outras quatro unidades de ensino do município deverão passar por melhorias estruturais que requerem maior investimento, por se tratarem de reformas complexas e demandarem mais tempo. As intervenções estão em fase de aprovação das licitações, com previsão para o começo das obras até o fim de abril.