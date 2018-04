São Bernardo promove Encontro de Negócios

Flavia Kurotori

especial para o Diário



11/04/2018 | 07:07



Com o objetivo de conectar empresas com desenvolvedores de projetos tecnológicos, o Ceitec (Centro de Empreendedorismo e Inovação Tecnológica), incubadora da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo de São Bernardo, promove na sexta-feira, dia 13, o Encontro de Negócios. A inscrição para se apresentar no evento é gratuita, e deve ser feita pessoalmente no Ceitec.

“Trata-se de uma oportunidade para colocar projetos inovadores e empresários frente a frente”, afirma Sadao Hayashi, diretor de fomento à atividade econômica, assuntos industriais, tecnologia e inovação.

De acordo com Hayashi, o objetivo é que, no longo prazo, tanto empresários quanto empreendedores tenham lucro. “As partes podem se tornar sócias e maturar o projeto para vendê-lo para o mercado, pois alguns projetos precisam de pré-incubação”, completa, referindo-se ao fato de que parte das iniciativas necessita de modelagem mais adequada ao negócio e deve apresentar análise sobre as viabilidades técnica, mercadológica e financeira. Em outras palavras, precisa mostrar se há espaço e interesse do mercado para o produto ou serviço que se deseja desenvolver.

As ideias podem ser incubadas no Ceitec, no entanto, o requisito é que a empresa seja aberta no município. “Companhias de inovação e tecnologia possuem alto valor agregado, e é disso que a cidade necessita”, explica o diretor do Ceitec.

Quem tiver interesse em apresentar seu projeto tecnológico pode cadastrar gratuitamente entre hoje e amanhã, no Ceitec. É preciso informar apenas o nome e o título da iniciativa. O evento é aberto às empresas, que são potenciais investidoras, e podem visitar o Encontro de Negócios sem cadastro prévio.

Ainda que o projeto não desperte interesse dos empresários, Hayashi salienta que a iniciativa é oportunidade para estabelecer contatos. “Pode ser que, no futuro, haja interesse. O empreendedor não deve desistir nunca, pois nada nessa área é fácil”, pondera Hayashi. “Além de fazermos esta ‘ponte’ entre as ideias inovadoras e os investidores, e auxiliarmos no processo de incubação, também promovemos a sinergia entre o poder público, a academia e as empresas. Temos de nos preparar e definir os rumos para os modelos da indústria 4.0. As montadoras que estão instaladas em São Bernardo, por exemplo, importam suas soluções, porém, pequenas e médias empresas nacionais não possuem esta estrutura e requerem a ajuda das multinacionais e das universidades da região para adaptarem-se a esta nova realidade, que é o caminho para o futuro.”

O Encontro de Negócios será realizado na sexta-feira, das 15h às 17h, no Ceitec (Avenida Getúlio Vargas, 1.457, Baeta Neves).

As iniciativas que ficarem incubadas no centro terão acesso à capacitação e assessoria para melhor desenvolverem suas propostas. Segundo Hayashi, não há limite inicial de projetos que serão auxiliados.