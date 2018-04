Copa Diário conhece hoje à noite campeões da categoria veterano

Dérek Bittencourt



11/04/2018 | 07:00



Serão definidos hoje os campeões das séries Ouro e Prata da Copa Diário de Futsal. O ginásio do Palestra, em São Bernardo, promete dois grandes jogos que consagrarão os vencedores da categoria veterano.

Das 24 equipes que começaram o torneio, apenas quatro estarão em quadra nesta noite. Até agora, foram marcados 444 gols, e a expectativa é a de que a bola ainda balance a rede mais algumas vezes.

Nesta temporada, algumas experientes figuras do futsal participaram da Copa Diário, casos do goleiro Ivan Gomes (ex-GM e São Caetano, atualmente no Santo André), que defendeu o Mid Night, e Júnior (ex-São Paulo), que jogou pelo Gosta Nada.

O trio Paulinho Japonês (ex-GM, Corinthians, Wimpro e outros), Butina (ex-Umuarama e Cascavel) e Tatu (ex-Intelli) deve estar em quadra hoje pelo Ômega, que decidirá a Série Ouro contra o Independente/Katorze, a partir das 21h.

Antes disso, às 20h, sai o vencedor da Série Prata no duelo entre Amigos do CTC/Galícia e Camarões/Charada.

Os jogos serão arbitrados pela equipe da Liga de Futebol de Salão de Santo André.

A entrada ao público é gratuita e a organização espera casa cheia para empurrar as equipes finalistas.