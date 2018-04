Marc Márquez reconhece que errou ao derrubar Valentino Rossi

Nilton Valentim



11/04/2018 | 07:00



Dois dias após a corrida maluca de domingo, na Argentina, o piloto espanhol Marc Márquez tentou ontem explicar as polêmicas do fim de semana, quanto terminou a segunda etapa do Mundial de MotoGP em 18º lugar, depois de ter sido punido com acréscimo de 30 segundos ao tempo de pista pelo acidente em que derrubou Valentino Rossi ao forçar a passagem em uma curva.

“Cometi um erro e pedi desculpas imediatamente. Depois, fui ao seu boxe para me desculpar com a equipe. Cometi um erro. Essas coisas acontecem, somos humanos”, afirmou ontem o tetracampeão mundial, em evento realizado em São Paulo.

O espanhol, integrante da equipe Honda, tentou encerrar de vez as polêmicas geradas na prova sul-americana. “A pista estava molhada e essas coisas acontecem. O importante é saber reconhecer os erros. Temos de pedir perdão e seguir em frente. Somos todos companheiros na pista”, declarou Márquez.

As respostas do espanhol foram bem mais amenas que as declarações de Rossi logo depois da corrida. O italiano disse que Márquez era “sujo” na pista, que estava pilotando de forma agressiva e que suas atitudes “destroem o esporte”, entre outras.

Acompanhado pelo irmão Álex e pelo pai, Marc mostrou-se confiante na recuperação no campeonato. Hoje ele está na quinta colocação, com 20 pontos, 18 a menos que o líder Cal Crutchlow. “Estou melhor do que no ano passado, quando tudo estava dando errado. Agora, me sinto muito forte na moto. Vou para a próxima etapa (dia 22, nos Estados Unidos) com a intenção de ganhar mais uma vez, mas tudo vai depender das condições de tempo e de outros fatores”, declarou.