Sem idade para sorrir

Marcela Munhoz



11/04/2018 | 07:00



Como você se imagina idoso? Mal-humorado, doente ou indo a shows de rock, viajando com os amigos e ‘tocando o terror’ no asilo? Quer algumas sugestões? Vá ao musical Forever Young, em cartaz no Teatro Municipal de Santo André no fim de semana. “O bacana de envelhecer é que todos, sem exceção, vão passar pelo processo. E acabam descobrindo que a melhor forma é simplesmente aproveitar a vida”, comenta o produtor Henrique Benjamin. A história é de autoria do suíço Erik Gedeon.

Durante a comédia musical, o palco é transformado em um retiro para artistas quase centenários e os atores interpretam versões deles mesmos mais velhos, inclusive usando os próprios nomes, como se estivessem vivendo lá pelo ano 2050. Apesar das dificuldades da idade eles continuam cantando, se divertindo e amando.

“Envelhecer não é fácil, mas pode ser uma grande festa”, diz um dos personagens, que, durante um tempo, foi interpretado por Marcos Tumura. O artista morreu em 2017. A responsabilidade de substituí-lo ficou a cargo do ator de São Bernardo Marcos Lanza, 37 anos. “É espetáculo leve, que faz homenagem aos velhinhos. Meu personagem é um hippie roqueiro. Aprontou muitas coisas na vida e perde um pouco a paciência quando chega na velhice. Não é de muitas palavras, mas é divertido”, define o são-bernardense, que pensou nos avós para criar o personagem.

Formado na Fundação das Artes de São Caetano, Lanza conta que cresceu com os pais cantando. “Eles têm 70 e poucos anos e amaram a peça”. De acordo com o ator, o primeiro sentimento que teve quando viu o espetáculo pela primeira vez foi dizer que os ama e agradecer a todos os idosos pela sabedoria e pelas palavras de consolo. “Lido com meu amadurecimento de forma bem-humorada e acho que dar risada faz a gente envelhecer de forma mais saudável. Essa questão, na verdade, está na cabeça de cada um.”

Músicas clássicas como Smells Like a Teen Spirit, I Wil Survive, Imagine, I Love Rock and Roll e, como não poderia deixar de ser, Forever Young conduzem a história e são interpretadas de forma irreparável por elenco formado, além de Lanza, por Janaina Bianchi, Saulo Vasconcelos, Rodrigo Mallaret, Naíma e Miguel Bramonte. Nany People participa como a enfermeira do retiro..

Forever Young – Musical. No Teatro Municipal de Santo André – Praça 4º Centenário. Sábado (20h30) e domingo (19h). Ingr.: R$ 40 e R$ 80 (www.bilheteriaexpress.com.br).