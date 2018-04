Rotary traz Eder Jofre a São Caetano

Ademir Medici



11/04/2018 | 07:00



Biografia de um campeão. Eder Jofre homenageado como o melhor peso-galo do mundo em 1963. Ingressa no Hall da Fama do Boxe em 1992. Eleito, em 2002, pelo The Ring, o nono melhor pugilista dos últimos 50 anos.

Cartel: 81 lutas, 77 vitórias (58 por nocaute), dois empates e duas derrotas.

Foi há 30 anos. E o Diário estava lá. Eder Jofre, campeão mundial de boxe em duas categorias – galo e pena –, atravessa São Paulo e vem a São Caetano. A recepção foi na Casa da Amizade, mantida pelo Rotary São Caetano-Oeste, que convidou e recepcionou o maior pugilista da história brasileira. Bruno Mazzotti presidia o Rotary São Caetano-Oeste.

Jornalista Claudete Reinhart cobriu a visita, em parceria com o fotógrafo Celso Lima. E o Banco de Dados do Diário guarda todos os negativos em preto e branco daquela noite memorável. Claudete escreveu:

Eder Jofre começou falando sobre a saga de sua família. O pai veio da Argentina para o Brasil, sem dinheiro, e teve que dar duro para sobreviver.

Kid Jofre, o pai, irmãos e Eder gostavam muito de lutar e participavam de lutas livres. Só mais tarde que Eder Jofre entrou para o boxe, com muito incentivo do pai.

Veio a disputa do título mundial em Los Angeles, o País do boxe. Lá estavam apenas Jofre e o pai. Consagração internacional.

Em abril de 1988, quando veio a São Caetano, Eder Jofre era vereador em São Paulo. Mostrou seus cinturões de campeão mundial pelo Conselho Mundial de Boxe e ofereceu livros de sua autoria com textos falando sobre sua carreira esportiva.

Diário há 30 anos

Domingo, 10 de abril de 1988 – ano 30, edição 6723 Santo André – Dois eventos alusivos ao aniversário oficial de Santo André: 1 – inauguração da Escola Municipal de Educação Infantil Cidade de Takasaki, no Jardim Alzira Franco; 2 – Realização da 1ª Festa do Peão de Boiadeiro de Santo André, no Parque Duque de Caxias, hoje Celso Daniel. Memória – Publicávamos o cartaz oficial do 4º Centenário de Santo André da Borda do Campo, numa reprodução de Marcio Stanziani. Música – Ultraje a Rigor encerra no Shopping Mappin ABC a sua turnê pelo Brasil divulgando o LP Sexo (WEA). Em 11 de abril de... 1898 – O poeta e escritor Bernardo Pedroso nasce em São Bernardo. Seu pai, Felício Antonio Pedroso, foi vereador. Bernardo Pedroso faleceu em 1972. É nome de escola no bairro Baeta Neves. 1913 – Falece, na Vila de São Bernardo, no exercício do seu trabalho, o fiscal da Câmara, José Anibal Colleoni, ex-vereador. 1918 – O tenente Manoel Joaquim de Lima, coletor das rendas estaduais de São Bernardo, fixa residência no distrito de Santo André, mudando-se da Vila de São Bernardo. Violentos combates na frente britânica; alemães rechaçados; franceses avançam. 1948 – São Bernardo sedia concentração mariana na Igreja Matriz Nossa Senhora da Boa Viagem, um dos últimos atos público-religiosos na antiga igreja, construída no século 19 e demolida naquele ano para a construção da atual matriz. 1973 – Filas crescem no Grande ABC para se conseguir leite. Prefeito Walter Braido indica os novos curadores representantes de São Caetano: Antonio Menezes do Bonfim, Enéas Chiochetti e Oscar Leite.

Municípios Brasileiros

Celebram aniversários em 11 de abril:

Em São Paulo, Cafelândia. Elevado a município em 1925, quando se separa de Pirajuí. No Rio Grande do Norte, Acari e Touros. No Rio Grande do Sul, Brochier, Dezesseis de Novembro, Erebango, Ernestina e Nova Bréscia. No Mato Grosso do Sul, Coxim. No Tocantins, Guaraí. Na Bahia, Heliópolis. No Amazonas, Jutaí. Em Santa Catarina, Papanduva. No Piauí, São João da Canabrava. Em Pernambuco, São José da Coroa Grande e Tuparetama. No Paraná, Tapejara. Fonte: IBGE Santos do Dia Estanislau (Cracóvia, Polônia 1030-1097). Bispo e mártir, executado pelo rei do seu país. Gema Galgani Isaac

Hoje

Dia do Infectologista Dia do Kung Fu Dia do Prefeito

A fauna do Grande ABC

Perereca rugosa