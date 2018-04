PCdoB pede investigação da PF e PT cobra FAB sobre ofensas a Lula

10/04/2018 | 19:05



O PCdoB foi nesta terça-feira, 10, à Polícia Federal pedir a instauração de inquérito sobre os áudios captados durante o voo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva de São Paulo para a prisão em Curitiba no último sábado, 7. A bancada do partido fez o pedido diretamente ao diretor-geral da PF, Rogério Galloro.

A transmissão do voo que levou o ex-presidente foi interrompida por vozes não identificadas que pediam ao piloto do avião: "leva e não traz nunca mais"; "manda esse lixo janela abaixo". Os comentários que xingavam o petista foram vazados e circularam no domingo, 8, nas redes sociais. A Força Aérea Brasileira (FAB) confirmou, pelo Twitter, que os áudios eram verdadeiros e foram captados entre a Torre Congonhas, em São Paulo, e a Torre Bacacheri, em Curitiba. No entanto, a instituição informou que as vozes não eram de controladores de voo.

Em paralelo à ação do PCdoB, os deputados do PT enviaram à FAB um questionário sobre a tripulação e todos que acompanharam o voo, assim como os nomes dos controladores aéreos em serviço nas duas torres. Os petistas querem saber quais providências serão tomadas para identificar e punir os responsáveis pelas agressões verbais contra Lula.

"As ofensas e ameaças perpetradas representam, para além de práticas criminosas, mais uma demonstração de ódio, de incitamento à discriminação, à hostilidade e à violência destemperada de quem não aprendeu a conviver, em sociedade, com as diferenças inerentes ao pensamento democrático", diz o requerimento de informações do PT.