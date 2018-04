Corinthians anuncia acerto de empréstimo do volante Jean para o Botafogo

10/04/2018 | 18:12



O Corinthians acertou o empréstimo do volante Jean para o Botafogo. O jogador estava fora dos planos do técnico Fábio Carille e foi cedido ao clube carioca até o final deste ano. O gerente de futebol do time paulista, Alessandro Nunes, confirmou a negociação.

"A gente acertou tudo com o Botafogo e estamos felizes, pois o Jean é um atleta que performou no ano passado e ficou quatro meses sem jogar aqui. Ele merece retornar aos gramados e desejamos sorte a ele", disse Alessandro Nunes, que justificou o excesso de jogadores na posição para explicar o motivo do atleta não ter sido aproveitado.

Jean teve destaque no Vasco, no ano passado, e a ideia inicial da comissão técnica era aproveitá-lo nesta temporada. Entretanto, Renê Júnior e Ralf foram contratados e Jean perdeu espaço. Ele não foi sequer inscrito para a disputa do Campeonato Paulista.

Além de Jean, o Botafogo conta também com o zagueiro Yago e o lateral-esquerdo Moisés emprestados pelo Corinthians. A CBF permite que um clube tenha, no máximo, três atletas emprestados do mesmo time.

Jean estava treinando com os demais jogadores, mas fazia atividades separadas, assim como o lateral-direito Léo Príncipe, que também não tem sido aproveitado. Ele e o atacante Bruno Paulo ainda aguardam por propostas. "Não apareceu nada. Só sondagens que os atletas não tiveram interesse em ir. Estamos conversando bastante com eles e esperamos por novidades em breve", projetou o dirigente.