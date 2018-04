Viviane Araújo posa em clima de romance com o namorado, Klaus Barros

10/04/2018 | 09:11



Viviane Araújo e o namorado, Klaus Barros, estão apaixonadíssimos! Apesar de assumirem o namoro de forma discreta, no final de abril, os dois agora estão posando juntos para as redes sociais mostrando que estão realmente curtindo o início da relação como se deve.

Na noite da última segunda-feira, dia 9, os dois apareceram coladinhos no Instagram Stories. Sentados um ao lado do outro em uma mesa com amigos, eles surgiram abraçados com direito a caras e bocas para uma selfie no celular. Para completar o momento fofo, Viviane e Klaus ainda legendaram a publicação com um emoji de coração e um gif escrito crush, mostrando que o romance está indo muito bem.

O casal assumiu a relação durante o aniversário de 43 anos de Viviane, que contou com uma festa daquelas, com tema África. Após o evento, a atriz usou as redes sociais para comemorar o novo relacionamento e publicou uma foto em clima de romance com o engenheiro, se declarando nas redes sociais: Meu maior presente, escreveu ela na ocasião.