New Model Army faz dois shows no Brasil em junho

Miriam Gimenes



10/04/2018 | 07:00



Dois shows com repertórios totalmente diferentes em cada noite é o que prometem os britânicos do New Model Army para o público brasileiro. Eles se apresentarão nos dias 9 e 10 de junho, na Fabrique Club (R. Barra Funda, 1.071), em São Paulo, e os ingressos já estão à venda pelo site www.clubedoingresso.com.

As apresentações, que fazem parte da comemoração dos quase 40 anos de estrada da banda, deverão contar com parte das 200 músicas feitas durante a carreira, divididas em 15 discos. Entre as selecionadas pelo grupo – formado por Justin Sullivan (voz e guitarra), Michael Dean (bateria), Dean White (teclado e guitarra), Marshall Gill (guitarra) e Ceri Monger (contrabaixo) – estão hits como 51st State of Americ e White Coats, entre outros. Eles repetem o que fizeram na última visita deles ao País, em 2010, quando tocaram uma maratona de 60 músicas no antigo Palace.

Os ingressos custam R$ 180 (R$ 90 meia-entrada) e estão à venda, além do site, na Metal Music (Rua Álvaro de Azevedo, 159), em Santo André, e na School of Rock (Rua São Paulo, 1.154), em São Caetano.