Saci ganha homenagem com exposição no Memorial da Inclusão

Vinícius Castelli



10/04/2018 | 07:00



Uma das mais importantes e conhecidas figuras do folclore brasileiro, o Saci-Pererê ganha homenagem pelas mãos de cartunistas brasileiros, que apresentam 20 cartuns. O resultado desses trabalhos pode ser apreciado na mostra Isso é Coisa de Sacy!, que toma conta do Memorial da Inclusão, em São Paulo, até dia 29 de maio.

Popularizado por Monteiro Lobato no livro O Saci, e personagem, que foi tema nos quadrinhos pelas mãos de Ziraldo com a publicação A Turma do Pererê, ganha vida no papel, pelas vias artesanais, e finalização digital.

Entre os que participam da exposição está o ilustrador Fernandes, do Diário. “É a primeira vez que participo de mostra para homenagear o Saci”, conta o artista. “Morria de medo do personagem quando era criança. A gente achava que ele existia. Era moleque no Interior de São Paulo e juravam que ele existia”, diverte-se.

O artista acha que se trata de um personagem importante. “É um garoto sapeca”. Fernandes passou a gostar mais de Saci depois das publicações de Ziraldo. “Trabalhava em banca de jornal, lia e passei a simpatizar bastante com ele”, explica Fernandes, que diz ter conhecido um rapaz que jurava ter visto Saci em carne e osso.Fernandes explica que o Saci representa bem o brasileiro e suas misturas. “Usa chapéu vermelho, dos portugueses. É negro e tem algo do índio, por conta do cachimbo.”

Além de Fernandes, participam da mostra Gilmar, ex-Diário e também de Santo André, Orlando Pedroso, Baptistão e Jal. A exposição conta com reproduções táteis, realizadas de forma coletiva, por pessoas com e sem deficiência visual. As obras foram adaptadas sobre papel fotográfico com folhas em EVA., botões, barbantes e relevos sintéticos para criar texturas e possibilitar a sensorialidade e a acessibilidade.

Isso é Coisa de Sacy! – Exposição. No Memorial da Inclusão – Avenida Auro Soares de Moura Andrade, 564 (portão 10), em São Paulo. Até 29 de maio. De segunda a sexta-feira, das 10h às 18h, e aos sábados, das 13h às 17h. Entrada gratuita.