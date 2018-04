Temer dará posse amanhã a nove ministros

09/04/2018 | 20:05



O presidente Michel Temer dará posse nesta terça-feira, 10, a pelo menos nove novos ministros em cerimônia que será realizada no Palácio do Planalto, às 15 horas. O atual interino da Fazenda, Eduardo Guardia, será oficializado no lugar de Henrique Meirelles, que deixou o cargo na última sexta-feira para tentar concorrer às eleições de outubro.

Segundo apurou o Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado, Marcos Jorge, que está interinamente no Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), também será efetivado na cerimônia de amanhã. Um dos conselheiros de Temer, o ministro Moreira Franco assumirá amanhã o Ministério de Minas e Energia e deixará a Secretária-Geral, pelo menos por enquanto no comando do secretário-executivo da pasta, Joaquim de Lima Oliveira. Segundo fontes do Planalto, apesar de Moreira levar para o MME as discussões em torno da Eletrobras, o Programa de Parcerias e Investimentos (PPI) deve continuar a cargo da Secretaria-geral.

Auxiliares do presidente confirmaram ainda que o novo ministro da Integração Nacional será Antonio de Padua de Deus, que era secretário de Infraestrutura de Recursos Hídricos da pasta e foi uma indicação de Helder Barbalho e de seu pai Jader Barbalho.

Há pouco, o governo também definiu que, para o lugar de Eduardo Picciani, no Esporte, assumirá Leandro Cruz Fróes da Silva, que já era secretário nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social.

Também tomará posse amanhã os novos ministros do Planejamento, Esteves Colnago, e do Desenvolvimento Social, Alberto Beltrame, que tiveram a cerimônia cancelada na semana passada. Colnago assume no lugar de Dyogo Oliveira, que assumiu hoje o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), e Beltrame, no lugar de Osmar Terra (MDB), que voltará à Câmara para tentar novo mandato pelo Rio Grande do Sul.

Haverá também a posse do novo ministro da Educação. O deputado federal Mendonça Filho (DEM) acertou com Temer a indicação do secretário de Educação Básica, Rossieli Soares da Silva. E o presidente da Embratur, Vinícius Lummertz, assumirá o ministério do Turismo, no lugar de Marx Beltrão.

Indefinições

O ministério do Meio Ambiente, que antes era comandando por Sarney Filho, ainda não tem a sucessão fechada e por enquanto ficará no comando o secretário-executivo, Edson Duarte, como interino.

No caso do Ministério do Trabalho, Helton Yomura, que foi o novo nome indicado pelo PTB para assumir de vez a pasta, ainda não será confirmado. Segundo auxiliares do presidente, pode ser que Yomura fique no cargo, mas a tendência é que novas negociações sejam feitas antes da confirmação.

Auxiliares dizem ainda que os Ministérios da Defesa, hoje interinamente com o general Joaquim Silva e Luna; da Transparência, sob o comando de Wagner de Campos Rosário; e dos Direitos Humanos, com Gustavo do Vale Rocha à frente, ainda não devem ter mudanças.