Não estamos realizando ataques aéreos na Síria neste momento, diz Casa Branca

09/04/2018 | 17:26



A porta-voz da Casa Branca, Sarah Huckabee Sanders, negou nesta segunda-feira que os Estados Unidos não estão realizando ataques aéreos na Síria neste momento, apesar das acusações do regime de Bashar Assad.

"Nós desejamos dissuadir os ataques químicos na Síria e o presidente Trump e a equipe de segurança nacional está acompanhando o que está acontecendo. Mas não houve ainda qualquer ataque aéreo", afirmou Sarah, em coletiva de imprensa.

Mais cedo, Trump afirmou que "nada está fora de cogitação", nem mesmo uma nova ação militar americana no país. Ontem, o presidente dos EUA já havia escrito no Twitter que "o presidente Putin, a Rússia e o Irã são responsáveis por apoiar o animal Assad", logo depois de ONGs denunciarem um ataque químico em Douma, no qual 40 pessoas morreram.

Sarah foi na mesma linha. Ela disse que a Rússia "tem a obrigação" de garantir o fim do uso de armas químicas e que os EUA esperam o apoio do Reino Unido e da França contra a violência no país.

A porta-voz da Casa Branca afirmou ainda que "há diversas opções, incluindo a diplomacia, para o caso da Síria" e que o presidente americano só vai tirar as tropas do país quando houver segurança para civis.